Osmaneli Emniyeti'nden asayiş uygulaması

Yapılan uygulamada eksik evrakla araç kullanan sürücülere para cezası kesildi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için ilçe genelinde asayiş uygulaması yaptı. Şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamada araçlar tek tek durdurularak, şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapılırken, araçlar da didik didik arandı. Uygulama esnasında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmazken, evrakları eksik olan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Amir Ali Özgan, uygulama noktasını denetleyerek ekiplerden bilgi aldı. Özgan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte güzel bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Uygulama neticesinde hem trafik kontrolleri yapılıyor hem de aranan şahıslar varsa sorgulaması yapılıyor. Vatandaşlar da uygulamalardan memnun. Çünkü bu uygulama vatandaşın huzur ve güvenliği için yapılıyor" dedi.

Yapılan uygulamadan vatandaşların memnun olduğu gözlenirken, bu tür denetimlerin devam edeceği bildirildi.