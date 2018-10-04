Osmaneli Emniyetinden Huzur Operasyonu

İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan koordinasyonunda trafik ekipleri ve asayiş ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada umuma açık yerler ve alkol satış yerleri denetlenirken ilçe girişlerinde trafik denetimi yapıldı.

Huzur Uygulaması, Vatandaş memnuniyeti "Polis huzur güven verir" anlayışı ile hareket eden Osmaneli Emniyet müdürlüğü ekipleri bu kapsamda uygulamalarına artan bir ivme ile devam ediyor.

Alkol satışının saat 22.00 den sonra olmaması yönünde alkol satan işyerleri ile görüşen İlçe Emniyet Müdürü Özgan “işyeri sahiplerine bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını isterken aynı zamanda 18 yaşından küçüklere de sigara ve alkol satışını günün hiçbir saatinde yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Toplumda yaygın olarak anne babaların küçük çocuklarını sigara almaları için bakkala, markete yolladıklarını, böyle bir ailede o çocuğun sigaraya başlamamasının sevindirici olduğunu belirten Özgan sosyolojik olarak her türlü zararlı madde alışkanlığı ile topyekûn mücadele edilmesi gerekliliğini vurguladı. Emniyet müdürü Özgan Vatandaşların rahat ve huzur içinde yaşam sürdürebilmeleri adına uygulamaların yurt genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak belirli aralıklarla Osmaneli de de devam edeceğini belirtirken ilçede yapılan uygulamada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı" dedi.