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30 Temmuz 2018 12:06

Osmaneli futbol şölenine hazırlanıyor

Bilecik’in Osmaneli İlçesi’nde TTF Lefke Cup U15 Geleneksel Turnuvası şölen havasında geçecek.

Osmaneli futbol şölenine hazırlanıyor

30 Temmuz 2018 12:06


Konuyla alakalı açıklama yapan Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, “İlki geçen yıl yapılan TTF Lefke Cup Turnuvası’nı geleneksel hale getirdik. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Kasımpaşa, Boluspor ve 1308 Osmaneli Belediye Sporun U15 (15 yaş grubu) takımlarının katılacağı turnuvayı 6 takım ile sınırlı tuttuk. Yeni yapmakta olduğumuz otellerin devreye girmesiyle önümüzdeki yıl turnuvaya katılacak takım sayısını arttırmamız mümkün olacak. İlçemizdeki öğrenci yurtlarının çoğunluğu özellikle birinci lig kulüplerimize uygun görülmüyor. 2018 yılı sonunda sadece belediyemiz otellerinde yatak kapasitesi 200 kişiye çıkacak. Sonraki turnuvalarda yurt dışından önemli takımlarda yer alacak.2018-2019 sezonuna yetiştireceğimiz spor kompleksi ile standart çim futbol sahası, yüzme havuzu, tenis kortları, basket ve voleybol sahaları, bisiklet, yürüyüş parkurları ile harika bir spor kompleksi ve tesislere kavuşacağız. Yeni tesislerimizde yeni organizasyonlar gerçekleştirip Türkiye’de dünya da örnek alt yapı ve tesise sahip kulüp olacağız. İlçemizin tanıtımında büyük katkı sağlayan ’TTF Lefke Cup U15’ turnuvamıza Katılacak Türkiye’nin gururu kulüplerimize ve yöneticilerine, sporcu ve hocalarına teşekkür ediyoruz” dedi.




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