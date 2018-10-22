Osmaneli gelecek hedeflerine hazır

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nin alt yapı, sanayi, iklimi ve doğa güzellikleri ile 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hazırlandığını ifade etti.

Başkan Şahin, değişimlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Osmaneli 60 bin kişiye göre planladığı alt yapısı, 4 milyon metrekarelik sanayi alanları, ulaşımdaki avantajları, tarihi ve kültürel varlıkları, büyük yerleşim yerlerine yakınlığı, iklim ve doğal kaynakları ile Osmaneli 2023, 2053, 2071 hedeflerine hazır. Osmaneli oluşturduğumuz birlik ve beraberlik havası içinde bu dönemde Osmaneli'nin alt yapı yatırımlarını tamamladı. Osmaneli Belediyesi ile tüm halkımızın katılımı ile belirlediği dört hedefe yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yaşam kalitesini arttırmak hedefi için büyük parklar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor tesisleri, 100 bin adet ağaç dikimi, sağlık yatırımları eğitimde Balaban İlköğretim Okulu, Şehit Osman Er İmam Hatip Orta Okulu, Anadolu Mesleki Teknik Lisesi, Kız Öğrenci yurdu, öğretmenler açısından Osmaneli'nin zorunlu hizmet alanı olması, okulların fiziki alanlarının iyileştirilmesi, Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi gibi sporda 1308 Osmaneli Belediye Spor ile 17 branşta faaliyet,5 halı saha, tenis kordu, basketbol sahası, sentetik nizami futbol sahası, çim futbol sahası vb. Emniyet Binası, Jandarma Binası, TOKİ Konutları, 24 daire 21 dükkan projemiz, şehir İçi bölünmüş yol yatırımı vb. yatırımlarla Osmaneli'nde yaşam kalitesini arttırdık” dedi.

“Tarihi İçmeler Tesislerimizi yeniden inşa ederek turizme kazandırdık”

Başkan Şahin, açıklamasının devamında, Osmaneli'nin turizmle de öne çıkmasının hedefleri arasında olduğunu ifade etti. Şahin, “Turizmle öne çıkmak hedefimiz; Osmaneli tarihini değerli hocalarımızın araştırmalarıyla doğru bir şekilde gün yüzüne çıkardık. Tarihi Osmaneli Konaklarını gün yüzüne çıkardık. Belediyemize değişik fonlardan sağladığımız yardımlarla 27 konak kazandırdık. Konak Restorasyonlarına ve sokak sağlıklaştırmalarına devam ediyoruz. Tarihi İçmeler Tesislerimizi yeniden inşa ettik ve turizme kazandırdık. Yöresel ürünlerimizi üreterek turizmde gelen misafirlerimize verebileceğimiz ürünleri yaptık. Osmaneli turizmde yükselen değer oldu. Tarımda yeni ürünlere ve yeni pazarlara yönelmek hedefimiz; Hisarcık Beşevler Köyümüzde Paketleme, kurutma, ambalajlama tesisini yaptık. Aynı tesise ilavelerle ayva lokumu, salça, reçel, meyve suyu üretecek ilave yatırımları yaptık. Osmaneli de yeni Mezbaha Tesisi yaptık ve hayvancılığa destek olduk. Yapmakta olduğumuz Hal Binamızı da yakında hizmete alacağız. Tarımda en büyük sorun olan alıcı konusunu çözmek için yol kat ettik ve ürünlerimiz bu yıl daha iyi fiyatlarla alıcı buldu” ifadelerine yer verdi.

“Osmaneli Belediyesi olarak gelecek planlarımızı rastlantıya bırakmıyoruz”

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediye olarak geleceğe dair planlarını rastlantıya bırakmadıklarına değinerek şunları belirtti;

“Sanayi ile büyümek hedefimiz, 4 milyon metre kare yeni sanayi parseli ürettik. Bunun 2 milyon metre karelik bölümünde 18 uygulamasını tamamlayarak sanayicilerimize sunduk. Mevcut Organize Sanayi Bölgemizde yeni yatırımlar için destek olduk. Yeni sanayiciler tarafından alınmalarını sağladık ve bu şirketlerin yerlerinde yen şirketler faaliyete başladı. Mevcut fabrikalarımızla işbirliği yaparak onların yeni yatırımlara yönelmesini teşvik ettik. Osmaneli-Yenişehir-Bursa YHT hattı ile lojistik merkezi oluyor. Gemlik Limanına bağlantısı olacak YHT hattı sonrası Bandırma ve İzmir'e kadar devam edecek. Hatta yük taşımacılığı da yapılacak. Osmaneli YHT istasyonuyla ulaşımda geçiş noktası olacak. Osmaneli'ye sanayicilerimizin, Hal işi ile uğraşanların, Turizmcilerin yoğun ilgisi var. Bilecik fırsatlar şehri ve Türkiye de en hızla gelişen iller arasında yer alacak. Osmaneli ise Bilecik ilinin en avantajlı ilçesi. İnşallah çok yakın gelecekte çok hızla büyüyecek. Osmaneli artık göç alan bir konuma geldi. Yeni yatırımlar için dışarıdan işçiye, kalifiyeli meslek sahiplerine ihtiyaç var. İlçemizin her gecen gün değeri artıyor. Osmaneli Allah vergisi avantajlarını bu dönemde çok iyi kullanarak yükselişini sürdürüyor. Büyük yerleşim yerlerine yakınlığı büyük bir fırsata dönüşüyor. Osmaneli 2023,2053, 2071 hedeflerine bu fırsatları kullanarak ulaşması için projelerimiz, hedeflerimiz hazır. Osmaneli Belediyesi olarak gelecek planlarımızı rastlantıya bırakmıyoruz. Osmaneli her adımını bilinçli olarak atan ve son dönemlerde hızla yükselişe gecen bir kent. Böyle bir kentte yaşıyor olmanın tadını çıkaralım. Osmaneliler olarak geleceğe umutla, güvenle bakalım. Yükselen değer Osmaneli'de yatırımcılar için fırsatlar dolu. Bu fırsatları erken kullanan avantaj elde eder, bizden söylemesi.”