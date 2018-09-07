Osmaneli İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgan görevine başladı

Osmaneli Emniyet Müdürü Fatih Bölükbaşı’nın Kırklareli’ne tayininin çıkmasının ardından Osmaneli Emniyet Müdürlüğüne Kararnameyle Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulundan atanan Özgan, gazetecilere yaptığı açıklamada meslekte 14 yılı geride bıraktığını söyledi. Emniyet Müdürü Özgan, 14 yıldır Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde görev yaptığını belirterek "İnşallah güzel hizmetler yapacağız. Osmanelili vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına dayanarak, gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız" dedi.