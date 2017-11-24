Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Veliler İle Kahvehane Sohbetleri” projesi başlatıldı

Üç ay sürmesi planlanan Proje ile, belirlenen uygulama adımları doğrultusunda özellikle saat 19:30 ile 22:00 arasında kurum amirleri, okul müdürleri ve rehber öğretmenleri birlikte sırasıyla ilçedeki bütün kahvehaneleri ziyaret ederek velilere ulaşıp çocukların geleceği ile ilgili bilgi paylaşımlarında bulunmak ve eğitim de ailenin ve özellikle babanın rolünün önemini vurgulamak amaçlanıyor. Ayıca, sürekli artmaya devam eden madde bağımlılığı, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı olan çocuklara karşı alınacak önlemler hakkında veliler bilgilendirilecek.

Proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, "“Veliler İle Kahvehane Sohbetleri” projesinin amacı çalışma ve şehir hayatında babaların çocukların eğitimiyle az ilgilenmesi, mesai saatlerinin uygun olmaması ve bunu mazeret olarak görüp okula gelemeyen babaların çocuğun yaşamı ve eğitimi ile alakalı tüm görev ve sorumlulukların anne üzerinde kalması, buna bağlı olarak mutsuz anneler ve problemli çocukların artması ile ortaya çıkan olumsuzlukları en aza indirgemede babaların aileleri ile daha verimli ve kaliteli vakit geçirebilmelerini sağlamak ve yaşanan olumsuzlukları en aza indirgemeye çalışmak amacıyla rehber öğretmenlerimin hazırlamış olduğu çalışmalar ile ilçemizdeki kahvelere gidilerek babaların (velilerin) eğitimdeki rollerini aktif hale getirmesine yardımcı olabilmek” dedi.

Bu hafta ilki İnönü mahallesindeki bir kıraathanede ile başlayan etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci’nin konuşmasıyla başladı. Ekinci “Çocuklarımızın eğitimin de ve başarılı olmalarında etkili olan ortamlar aile, okul ve yaşanılan çevredir. Bu 3 ortam birbirini tamamlayan fonksiyonlara sahip olmakla beraber çocuğun eğitiminde en önemli görev aileye düşmektedir. Yapılan araştırmalar, huzurlu ve mutlu ailelerde yetişen çocukların okul ve iş yaşamında daha başarılı olduklarını göstermiştir. Amacımız sağlıklı bir ailede babaya düşen görevlerin neler olduğunun anlatabilmek varsa sorunlarınızı dinleyip çözüm üretebilmek. Velilerimizden sınıf öğretmenleri ve ders öğretmenleriyle olumlu ilişkiler kurmalarını ve okulu ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum” diye belirti.

Program daha sonda rehber öğretmenleri Yusuf Gök, Emrah Ulutaş ve Elif Çimen tarafından sunular sunulup bilgilendirme yapıldı. Yusuf Gök, babalar ile beraber vakit geçirmenin çocuk gelişimindeki önemini vurgularken, Elif Çimen tarafından ise Bağımlılık ile mücadele konusunda erken müdahale edilirse ileri aşamalarda çıkacak sorunları en aza düşürmek daha kolay olacağını belirtti.

Program daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler ve anketler uygulanılarak kahve sohbetinin sonuna gelindi.