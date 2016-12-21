Osmaneli kar altında

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, sürücüleri uyaran Osmaneli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, "Araçlarda gerekli teçhizatların bulundurulması teknik yönden bir eksik olmamasına dikkat edilmelidir” diye belirtti.

Osmaneli de havaların soğumasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu, hazırlıksız yakalanan sürücüler sabahın erken saatlerinde zor anlar yaşadı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışına sevinen çocuklar oyunlar oynayıp kardan adam yaptı. Osmaneli Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaparken İl Özel idareye bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri de kapanan köy yollarını sabahın erken saatlerinde açtı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bilecik -Sakarya karayolunda kar yağışının ardından ulaşım kontrollü olarak Bölge Trafik ekiplerince sağlandı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre ise Kar yağışı ilçede aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI

Osmaneli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, yaptığı açıklamada, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012’de yürürlüğe giren Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre şehirlerarası yollarda ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması 1 Aralık 2016 Perşembe günü başlayıp 1 Nisan 2017’de sona erecektir. Bölgemizde ise daha önceki yıllarda 16 Aralık-1 Mart tarihleri arasında uygulanan şehir içindeki ticari araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili koşullar aynen geçerlidir. Gerek şahsi araçların, gerekse yolcu taşımacılığı yapan araçların bu hususa önem göstermeleri gerekir. Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanmaya hassasiyet göstermeleri önemlidir. Ayrıca yapılan denetimlerde ticari araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 602 lira para cezası kesileceğini de hatırlatmak isterim” dedi.

SÜRÜCÜLER TARAFINDAN GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI

Başkan Çeşmeci “Kış mevsiminin başlaması ile birlikte oluşacak yağmur, tipi, kar yağışı, sis, buzlanma gibi olumsuz hava ve yol koşulları sürücülerin görüş mesafelerini azaltmakta, araçların fren mesafesini artırmakta ve buna paralel olarak da trafik güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle karayolu ulaşımında yaşanacak olumsuz hava ve yol koşulları dikkate alınarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ile huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini temin edebilmek amacıyla bazı tedbirlerin alınması mutlaka şarttır. Araçlarda gerekli teçhizatların bulundurulması teknik yönden bir eksik olmamasına dikkat edilmelidir” dedi.