Diğer
Kategoriler
21 Aralık 2016 17:19

Osmaneli kar altında

Osmaneli kar altında

21 Aralık 2016 17:19

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, sürücüleri uyaran Osmaneli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, "Araçlarda gerekli teçhizatların bulundurulması teknik yönden bir eksik olmamasına dikkat edilmelidir” diye belirtti.
Osmaneli de havaların soğumasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu, hazırlıksız yakalanan sürücüler sabahın erken saatlerinde zor anlar yaşadı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışına sevinen çocuklar oyunlar oynayıp kardan adam yaptı. Osmaneli Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaparken İl Özel idareye bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri de kapanan köy yollarını sabahın erken saatlerinde açtı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bilecik -Sakarya karayolunda kar yağışının ardından ulaşım kontrollü olarak Bölge Trafik ekiplerince sağlandı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre ise Kar yağışı ilçede aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI
Osmaneli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, yaptığı açıklamada, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012’de yürürlüğe giren Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre şehirlerarası yollarda ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması 1 Aralık 2016 Perşembe günü başlayıp 1 Nisan 2017’de sona erecektir. Bölgemizde ise daha önceki yıllarda 16 Aralık-1 Mart tarihleri arasında uygulanan şehir içindeki ticari araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili koşullar aynen geçerlidir. Gerek şahsi araçların, gerekse yolcu taşımacılığı yapan araçların bu hususa önem göstermeleri gerekir. Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanmaya hassasiyet göstermeleri önemlidir. Ayrıca yapılan denetimlerde ticari araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 602 lira para cezası kesileceğini de hatırlatmak isterim” dedi.
SÜRÜCÜLER TARAFINDAN GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI
Başkan Çeşmeci “Kış mevsiminin başlaması ile birlikte oluşacak yağmur, tipi, kar yağışı, sis, buzlanma gibi olumsuz hava ve yol koşulları sürücülerin görüş mesafelerini azaltmakta, araçların fren mesafesini artırmakta ve buna paralel olarak da trafik güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle karayolu ulaşımında yaşanacak olumsuz hava ve yol koşulları dikkate alınarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ile huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini temin edebilmek amacıyla bazı tedbirlerin alınması mutlaka şarttır. Araçlarda gerekli teçhizatların bulundurulması teknik yönden bir eksik olmamasına dikkat edilmelidir” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
5
°
C
Kar Yağışlı
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç