Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 10:21

Osmaneli Kaymakamı Çakıcı, Hemşireler Haftası mesajı yayımladı

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Hemşireler Günü haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Osmaneli Kaymakamı Çakıcı, Hemşireler Haftası mesajı yayımladı

11 Mayıs 2018 10:21


Kaymakam Çakıcı, mesajında, “Her türlü şartlarda, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, toplumsal beklentilerin yüksek olduğu, sağlık sistemlerinin, olmazsa olmaz asli unsurları olan hemşireler, hasta ve hasta yakınları beklentilerinin karşılanması için etkili, verimli ve duyarlı bir sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla omuzlarındaki büyük ve kutsal sorumluluğun şuuru ile görevlerini eksiksiz yapma gayreti içerisinde olduklarına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, önce insan diyerek topluma hizmeti görev edinmiş, insanların sağlıkları için önemli ve kutsal bir görevi yerine getiren hemşirelerimizi kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” diye belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç