Osmaneli Kaymakamı Çakıcı, Hemşireler Haftası mesajı yayımladı

Kaymakam Çakıcı, mesajında, “Her türlü şartlarda, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, toplumsal beklentilerin yüksek olduğu, sağlık sistemlerinin, olmazsa olmaz asli unsurları olan hemşireler, hasta ve hasta yakınları beklentilerinin karşılanması için etkili, verimli ve duyarlı bir sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla omuzlarındaki büyük ve kutsal sorumluluğun şuuru ile görevlerini eksiksiz yapma gayreti içerisinde olduklarına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, önce insan diyerek topluma hizmeti görev edinmiş, insanların sağlıkları için önemli ve kutsal bir görevi yerine getiren hemşirelerimizi kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” diye belirtti.