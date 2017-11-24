Osmaneli Kaymakamı Çakıcı Öğretmenler Günü mesajı yayımladı

Mesajında, dünyanın en kutsal mesleklerinden olan öğretmenliğin, fedakârlık isteyen saygın mesleklerin başında geldiğini belirten Çakıcı, "Her zaman ve her şartlar altında bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olmuştur. Dolayısıyla öğretmenlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Bizlerden geleceği devralacak yavrularımızı sevgiyle, eğitimle, öğretimle besleyen öğretmenlerimiz, bir insan yetiştirmenin verdiği mutluluğu mesleklerinin manevi karşılığı olarak değerlendirerek, görevlerin en soylusunu icra ederler. Geleceğimizi hiç tereddütsüz emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz kendilerine duyulan güvenin mes’uliyetini bir ömür boyu taşırlar. Değerli öğretmenlerimiz; kutsal bir mesleği icra etmenin onurunu taşıyorsunuz. Yarınımız sizlere emanettir. Kültür mihmandarısınız. Toplumu inşa eden mimar, mühendis ve işçilersiniz. Mesleğinizin asıl amacı, nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp onları içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmaktır. Öğrencilerimizin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle onları hayata hazırlamak ve kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak en büyük hedefiniz olmalıdır. Bütün bunların yanında millet bilincini yaşatabilmek için de gençlerimize milli kültür ve değerlerimizi aktarmak başlıca görevlerinizdendir. Toplumu kucaklayan, dünyayı algılayan; teknolojiyi kullanırken milletin değerleriyle uyumlu, milletin ruhuyla harmanlanmış bir gençlik istiyoruz sizden. Bu kutsal mesleği icra ederken sorumluluğunuzu yerine getireceğinize güvenimiz tamdır. 24 Kasımların ileriki yıllarda öğretmenlerimizin tüm sorunlarının çözümlendiği gelecekler getirmesini diliyorum. Yine bugün vesilesiyle ebediyete göç etmiş, başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum. Emekliliğe ayrılmış öğretmenlerimize uzun ve sağlıklı ömürler, halen görevlerinin başında olan siz öğretmenlerimize de başarılar diliyorum" diye kaydetti.