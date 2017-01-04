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04 Ocak 2017 14:36

Osmaneli Kaymakamı Çakıcı, yeni kimlik kartı müracaatında bulundu

Osmaneli Kaymakamı Çakıcı, yeni kimlik kartı müracaatında bulundu

04 Ocak 2017 14:36

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ve ülke genelinde uygulamaya konulan "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’’ projesi kapsamında başvuruda bulundu.
Kaymakam Çakıcı, İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaretinde, müracaatları alınmaya başlanan yeni kimlik kartları ile ilgili bilgi alarak, kimlik kartı müracaatında bulundu. Yeni kimlik alımı için gerekli olan parmak izinin sisteme yüklenmesinin ardından diğer işlemleri yerine getiren Çakıcı, “Vatandaşlarımız nüfus müdürlüklerine giderek yeni kimlik kartı başvurusunda bulunabilirler. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartları, 10 yıllık kullanım ömrüne sahiptir. Yeni kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecektir’’ dedi.

YENİ T.C. KİMLİK KARTI İÇİN İZLENECEK YOLLAR
Kimlik kartı başvuruları İnternet ya da çağrı merkezinden randevu alınarak yapılabileceği gibi randevusuz da nüfus müdürlüklerine yapılabilecek. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan engelli, yaşlı, yatalak hasta gibi vatandaşların başvuruları ise Gezici Kayıt Terminalleri ile alınabilecek. Yeni kimlik kart başvurusu için nüfus cüzdanı veya tanıtıcı kimlik belgesi ve 15 yaşından büyükler için son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenilecek. Ayrıca başvuru sırasında kanuni süresi içerisinde yapılan doğum bildirimleri hariç kimlik kartı için 16 TL, kayıp kimlik kartı için ise 32 TL müracaat sırasında değerli kâğıt ücreti tahsil edilecek. Vatandaşlar, kimlik kartının hangi aşamada olduğunu İnternet üzerinden veya çağrı merkezinden takip edebilecekler. Kimlik kartı, hazırlandıktan sonra vatandaşların başvuru sırasında belirttiği adrese PTT kargo ile teslim edilecek.



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