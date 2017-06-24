Osmaneli Kaymakamı Çakıcı’nın Ramazan Bayramı mesajı

Mesajında şefkatiyle insanları bir araya toplayan on bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaymakam Çakıcı "Dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en üst düzeye ulaştığı bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihin engin derinliklerinden gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günler bayram günleridir. Bayramlar insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel bir gündür. Bundan dolayı bayram, anlam ve önemine uygun olarak kutlanmalı, başta yakınlarımız olmak üzere, özellikle kimsesizler, yaşlılar, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız ziyaret edilerek gönülleri alınmalı yalnızlıkları hissettirilmemelidir. Ramazan Bayramı vesilesiyle tüm Osmanelili hemşehrilerimizin, şehit yakını ve gazilerimizin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelimizin mübarek Ramazan Bayramını kutlar, ülkemizin ve tüm İslam aleminin, birlik ve beraberlik içerisinde barış ve huzur dolu bir bayram geçirmesi temennisiyle saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.