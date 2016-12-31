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31 Aralık 2016 16:57

Osmaneli Kaymakamı Çakıcı’nın yeni yıl mesajı

Osmaneli Kaymakamı Çakıcı’nın yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 16:57

BİLECİK (İHA) – Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Kaymakam Çakıcı, mesajında, her yeni yılın yeni bir başlangıç olduğunu ve yeni umutları ve beklentileri de beraberinde getirdiğini belirtti. 2016 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bıraktıklarını ifade eden Çakıcı, “İçimizdeki büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla hep beraber yeni bir yıla giriyoruz. Fert ve millet olarak 2017 yılına dair beklenti ve umutlarımız ise; ilçemizin ve ülkemizin kalkınması, refahı, sükûnu, huzuru, birliği ve dirliğidir. Yaptığımız her işte olduğu gibi, geride kalan bir yılın da muhasebesini yaparken, 2017 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Baş döndürücü bir hızla değişen dünya şartları yeni fırsatları da beraberinde getirmektedir. Sevgili Osmaneliler, sevgi, barış ve hoşgörü ilçesi Osmaneli’nde bir yeni yılı daha sizlerle birlikte karşılamaktan dolayı fevkalade mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yeni yılın ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk ve barış getireceğine, ülkemizin demokrasi ve hukuk kuralları çerçevesinde daha da gelişip, güçleneceğine olan inancımız tamdır. Milletçe, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, karşı karşıya kaldığımız problemleri de milli yardımlaşma ve dayanışma içerisinde çözebileceğimiz ise mutlaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ilçemize, ülkemize ve Osmanelili hemşehrilerimize iyilikler, güzellikler getirmesini temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım”



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