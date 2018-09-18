Osmaneli Kaymakamı Yavuz, görevine başladı

Makam odasında daire amirlerini kabul eden Kaymakam Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmaneli ‘de görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, "İnşallah beraber çalışarak ilçeye elimizden gelen katkıyı, imkanı sunmaya çalışacağız. Hayırlı ve iyi olan şeyleri devam ettireceğiz. Kötü olanları, yapılmaması gerekenleri hep beraber bırakacağız. El birliği ile iyi niyetle çalışacağız. İnşallah Osmaneli için güzel işler yapmak nasip olur” şeklinde konuştu.

Kaymakam Yavuz kimdir

Yavuz, 1978 Muş doğumlu olup, ilk, orta ve liseyi Muş Merkezde bitirdi. İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Gebze Mal Müdürlüğünde gelir uzmanı olarak görev yaptı. 2004 yılında açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak 25 Şubat 2005 tarihinde Şanlıurfa'da Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare mesleğine geçiş yaptı. 1 yıl süreyle Londra Middlesex Üniversitesinde; İngilizce dil eğitimi ile birlikte Avrupa'nın birçok ülkesini dolaşarak kültürel, sosyal ve ekonomik alanda çalışmalar yaptı. Sırasıyla Gülağaç, Eskil, Doğankent, Uludere, Gömeç, 1,5 yıl vekâleten Ayvalık ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. 22 Aralık 2011 tarihinde Türk İdareciler Derneği tarafından yapılan değerlendirme toplantısıyla tüm mülki idare amirleri arasından yapılan seçim sonucunda Şırnak Uludere ilçesinde yapılan hizmet ve yatırımlar dolayısıyla yılın idarecisi seçildi. 11 Ocak 2012 Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneğinin, eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapan yılın kaymakamı dalında eğitime yaptığı katkılar nedeniyle tüm kaymakamlar arasından da 2012'de yılın kaymakamı ödülüne layık görüldü. 28 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Müşterek Kararname ile Gümüşhane Kelkit ilçesine atanan kaymakam Yavuz, buradaki görevinin sona ermesinin ardından Bilecik ili Osmaneli İlçe Kaymakamı olarak göreve başladı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilen Kaymakam Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıdır.