Osmaneli Kaymakamı Yavuz'a hoş geldin ziyaretleri devam ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesine yeni atanan Kaymakam Naif Yavuz'a hoş geldiniz ziyaretleri devam ediyor

Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan komşu ilçe kaymakamları, meslektaşlarına başarı dileğinde bulundular. Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk ve Sakarya'nın Pamukova İlçe Kaymakamı Recai Karal, yeni göreve başlayan Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz'u makamında ziyaret ederek, başarılar dilediler. Kaymakamlar ziyarette, ilçeler arasında yapılacak işbirliği ve bilgi alış-verişinin önemine de değinerek, birlikten kuvvet doğacağını vurguladılar.

Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Kaymakam Naif Yavuz ziyaretlerden dolayı çok memnun kaldığını belirtirken teşekkür etti.