Osmaneli protokolünden şehit ailelerine ziyaret

Kaymakam Edip Çakıcı şehit ailelerinin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, "Sizler bizlere şehitlerimizden emanetsiniz ve biz de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla yalnızlık hissetmeyin. Her zaman yanınızda ve emrinizdeyiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Münür Şahin ise hayatlarını vatan için adayan kahramanları bayram günlerinde de anmanın bir vefa borcu olduğunu söyleyerek, "İlçemizde Kurban Bayramı’nın, sevginin ve kardeşliğin en yüksek düzeyde hissedileceği, insanlarımızın birbirlerine sıkıca kenetleneceği, milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerin her yönüyle yaşanacağı günler olarak geçmesini umuyorum. Bize bu vatanı canlarını hiçe sayarak emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi; hayatlarını bu ülkenin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne adayan kahramanlarımızı bayram günlerinde de saygı, minnet ve rahmetle anmak hepimizin vefa borcudur” dedi.

Şehit ailelerin ziyaretinde tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.