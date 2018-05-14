Osmaneli Selanikliler Derneğinden Hıdırellez coşkusu

Kutlamalar dernek binası önünde Söğüt Mehteran Takımının mehteran yürüyüşü ile başladı. Etkinlik alanına kadar Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılan Osmaneli’nin tarihi sokaklarında Mehteran Takımının ve mahalle halkının yürüşü büyük ilgi topladı.

Düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde konuşama yapan Selanikliler Derneği Başkanı Hasan Gür "Hıdırellezler toplumumuzda uzun yıllardan beri bir bayram havasında şenlik havasında kutlanmaktadır. Hıdırellezlerde gelenek hale gelmiş istek, temenniler ve dualar yapılır. Dileklerde bulunur ve yüce Cenabı Allahtan kabul etmesi için dualar edilir. Desteklerinden dolayı Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı’ya, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’e ve emeği geçen halkımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hıdırellez şenliklerinde konuşan Münür Şahin ise “1924 yılında mübadele yapıldığında Osmaneli’de yaşayan Ortodoks Hristiyanlar Selanik’e, Selanik’te yaşayan zamanında Karaman’dan göç etmiş Türkler Osmaneli’ye geldiler. O günden bu güne gelen kardeşlerimiz Osmaneli’ ye büyük bir değer kattılar. Selanikler derneğimizi daha ileri götürerek gelecek yıllardaki Hıdırellez kutlamalarını daha büyük daha iyi bir alanda gerçekleştireceğiz. Osmaneli 1075 yılında Türklerin hakimiyetine giriyor. 1075 yılında Anadolu Selçuklu Devletinin kuruluş yerlerinin bir yeri de Osmaneli. Osmaneli’nin bir özelliği de kesintisiz Türk Kenti olmasıdır. 1097 yılından Haçlı Seferleri ile Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti olan İznik Bizans’ın eline geçti. Haçlılar Osmaneli Taş köprüye kadar gelebilmişler kente girememişlerdir. Kurtuluş Savaşında Yunan işgaline ve diğer emperyalist devletlerinin işgaline uğramayan bir kenttir.Kurtuluş Savaşı’nda Türk Halkına önderlik yapan kendisi de en büyük Selanikli olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgi ile anıyorum. Osmaneli Selanikliler Derneğine etkinliklerinden dolayı teşekkür ediyorum“ dedi.

Konuşmaların ardından Hıdırellez kutlamaları, Söğüt mehteran takımının gösterisi, Osmangazi İlkokulu öğrencilerinin folklor gösterisi ve gençler arasında düzenlenen yarışmalardan sonra Hıdırellez kutlamaları katılımcılara pilav ikramı ile sona erdi.

Osmaneli Selanikliler Derneği Başkanı Hasan Gür, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’e, Ak Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi’ye, Osmangazi İlkokulu Müdürü Şenol Altıntaş’a, İbrahim Evcen’e katkılarından dolayı plaket verdi.