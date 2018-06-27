Osmaneli, sevilen ahşap ustası ’Uluvisi Amcası’nı kaybetti

Osmaneli’da ahşaba şekil vererek yüzlerce eserin sahibi olan Ulvi erbaş, halk arasında büyük sevgi ve saygı görüyordu. Osmaneli’nin Ulvi amcası, dün evde rahatsızlanması sonuncu hastaneye kaldırıldı ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ulvi Erbaş 1928 yılında Bilecik’in Osmaneli ilçesinde dünyaya gelmiş. 1941 yılında Balaban İlk Okulundan mezun olmuş. Daha sonra Eskişehir’de lise eğitimine devam eden, ancak 2. Dünya Savaşı sırasında maddi imkansızlıklardan dolayı lise eğitimini yarıda bırakarak iş hayatına tezgahtarlıkla başlayan Ulvi Erbaş, 1954 yılında Özel İdare’de tahsildar olarak çalışmış ve 1977 yılında emekliliği ile memuriyet hayatı son bulmuş. Emekli olduktan sonra kendine hobi edinen Erbaş, Osmaneli’nin eski ve tarihi olan tüm binalarının maketini yaparak çeşitli sergiler açıp Osmaneli’yi maketler ile tanıtmıştı.

Ulvi Erbaş’ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Osmaneli Yeni Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Osmaneli Aile Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.