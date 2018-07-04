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04 Temmuz 2018 11:56

Osmaneli ürünlerine PTT desteği

Osmaneli Belediyesi ile PTT arasında imzalanan yeni hizmet e-ticaret konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Osmaneli ürünlerine PTT desteği

04 Temmuz 2018 11:56


Yeni internet adresinde hizmet veren PTT’nin yöresel ürünlere nasıl destek verebileceğinin de konuşulduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Münür Şahin,"Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi ürünleri; Lefke bezi, Lefke takı, tespih, maket evler, folklorik bebekler, bez bebekler, yakma tablolar, salça, ayva lokumu, vakumlanmış kuru sebze ve meyve tesisimizin rezervasyonu, karpuz ve diğer meyveler, toz biber, kekik, nane, tarhana, bulgur, erişte gibi ürünleri PTT, e-ticareti kullanmak suretiyle yapacak. Belediyemiz ürünlerini PTT Kargo ile müşterilerine ulaştıracak. E-ticaret belediyemiz şirketi tarafından gerçekleştirilecek. Gerekli alt yapının oluşturulmakta olduğu e-ticaret sisteminde Osmaneli ürünleri değer kazanacak” dedi.


Başkan Şahin, PTT Başmüdürü Serhat Bozkır ve PTT yöneticilerine ilgileri ve bilgilendirmeleri için teşekkür ederek sistemin her iki kuruma da hayırlı olması temennilerinde bulundu.




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