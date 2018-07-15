Osmaneli’de 15 Temmuz şehitleri anma töreni

Törene Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Bölükbaşı, Jandarma Komutan Vekili kıdemli Başçavuş Rıza Gazel, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Sağlık Grup Başkanı ve Başhekim Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Osmaneli ilçe Müftülüğü bünyesinde görevli imamların Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından dua edildi. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, Fatih Camiine geçerek burada şehitler için okunan hatim duası yapıldı. Camide imam hatipler tarafından okunan Mevlid-i Şerifler ve ilahilerin ardından tüm şehitler için hep birlikte dualar edildi. Osmaneli Belediyesi tarafından öğle namazı çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Osmaneli ilçesinde ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle belediye binası önünde saat 20.00’da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.