Osmaneli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmaneli Stadyumunda düzenlenen törende Türkiye Cumhuriyetinin 95'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Saat 10.00'da başlayan kutlama törenleri Kaymakam Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin'in halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kaymakam Yavuz, Cumhuriyet rejimi ile büyük inkılapların gerçekleştirildiğini belirtti. Yavuz, "Bugün esaret zinciri vurulmaya çalışılan bir milletin yeniden dirilişinin, tarih boyunca dünyaya hükmetmiş Türk milletinin, sonsuza kadar yaşatma azmi ile kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 95. yıl dönümüdür. Büyük Türk milletinin en büyük bayramı olan Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümünü milletçe büyük bir sevinç ve coşku ile kutluyoruz ve sonsuza kadar da kutlama azmindeyiz. Cumhuriyet binlerce yüzyıllık Türk tarihinde görülmemiş bir olgu bir harekât, bir devrimdir. Cumhuriyet yurdumuzun milli kültürümüzü dünyanın en mağrur ve en üst medeniyet seviyesine çıkarmaktır. Bu sebeple çok değerli ve öncelikli korunması gereken hazinemizdir. Türkiye Cumhuriyetinin her zaman iç ve dış düşmanları olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Binlerce yıldır bu topraklarda aynı bayrak altında yaşan insanlar üstüne planlar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir" dedi.

Tören, halk oyunları ekiplerinin çeşitli gösterileri ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam etti. Tören, öğrencilerin yaptığı resmi geçit ile sona erdi.

Osmaneli Stadyumunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdür vekili Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.