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03 Aralık 2017 16:21

Osmaneli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları kapsamında "Engelliler Günü Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Osmaneli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

03 Aralık 2017 16:21


Osmaneli de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, AK Parti Osmaneli Kadın Kolları ve gençlik kolları üyeleri İmam Hatip Ortaokulunun önünden Belediye binası önüne kadar ’Engelliler Günü Farkındalık Yürüyüşü’ gerçekleştirdi. Yürüyüşe Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekci, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Kaya, Başkan Yardımcısı Avukat Özlem Arı Kıral, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz ve çok sayıda kadın katıldı.


Belediye binası önünde sona eren ’Engelliler Günü Farkındalık Yürüyüşü’ sonrası konuşan AK Parti Osmaneli Kadın Kolları Başkanı Fatma Kaya “Engellilerimiz bizim için birer değerdir. Bizim anlayışımızda engellileri sadece 3 Aralık günü hatırlamak diye bir şey söz konusu değil. Şunu belirtmek isterim ki bizler için her biriniz ayrı değerlisiniz ve sizlerden daha çok öğreneceklerimiz var. Bu dünyada yaşayan herkes yarının engelli adayıdır. Bu bilinçte olup bu bilinçle hareket etmeliyiz. Bundan önce nasıl ki sık aralıklarla bir araya geldiysek bundan sonra da aynı şekilde bir araya gelmeye devam edeceğiz. Her zaman için sorunlarınıza duyarlı olmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Taleplerinizi de imkânlarımız ölçüsünde karşılamaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Her vatandaşın bir engelli adayı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Münür Şahin ise, şöyle konuştu "Yaşantımızın akışı kontrolümüz altında değildir. Herkes engelli olma potansiyeline sahiptir. Bu sorun, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar ele alınması gereken bir konudur. Diğer bir deyişle toplumumuza düşen en büyük vazife, engelli vatandaşlarımızın hiçbir engele takılmadan hayatlarını idare ettirebilmelerini sağlamaktır dedi. Başkan Şahin "Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık Günü, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak açısından önemli bir tarihtir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların toplumla uyum içerisinde bütünleşerek karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirlerini anlayarak yaşayabilmesi en büyük gayemizdir” dedi.




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