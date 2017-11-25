Osmaneli’de başıboş sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

Osmaneli’de insan ve çevre sağlığını korumak amacıyla iki kurumun ortak başlattığı çalışma kapsamında, belediye ekipleri tarafından Sakarya Nehri kenarında bulunan park alanına Doğa Milli Parklar Müdürlüğü tarafından gönderilen mobil kısırlaştırma aracını kurdu. Ekipler daha sonra başıboş sokak hayvanlarının yakalanıp toplatılması için mobil araçlar ile kent merkezinin genelinde operasyon başlattı.

Yapılan operasyonlarda toplatılan hayvanları mobil kısırlaştırma aracına getirilerek burada her iki kurumun veteriner hekimlerince kısırlaştırıp aşılanarak yeniden bırakıldı.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Osmaneli Belediyesi Veteriner Hekimi Abdullah Tetik, Doğa Milli Parklar Müdürlüğü ekibi ile başarılı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Tetik, "Osmaneli de bulunan sokak hayvanlarını hem kısırlaştırma hem kuduz aşısı yaptık. İlerleyen farklı tarihlerde bu çalışmalarımız sürecektir" dedi.

Abdullah Tetik, her canlının yaşama hakkına sahip olduğunu vurgularken, sokak hayvanlarını kısırlaştırıp, uyuz, kene ve pireye karşı ilaçlama yaparak, sağlıklı şekilde yaşamalarını sağladıklarını söyledi. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu esas alınarak çalışma yürüttüklerini vurgulayan Tetik, yasa kapsamında sokak hayvanları toplanıp, kısırlaştırılıp, kuduz aşıları yapılıp, kulak küpesi takılıp kayıt altına alındıktan sonra, alındıkları yere bırakıldığını, bu sayede kontrolsüz üremenin önüne geçildiğini ifade ederek, "Osmaneli Belediyesi Veterinerlik İşleri Birimi olarak sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini önlemek amacıyla, en uygun yöntem olan kısırlaştırma uygulaması yapıyoruz. Kısırlaştırma yaptığımız sokak hayvanlarını, aynı zamanda sıkça rastlanan uyuz, kene ve pireye karşı ilaçlama çalışmasını da gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Osmaneli Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "5199 sayılı kanun kapsamında sahipli köpeklerin kısırlaştırmaları ve sahiplileri tarafından bağlı tutulmaları kanunen zorunludur. Bağlı olmayan tasmalı tasmasız köpeklere el konularak sahiplerine idari para cezası kesilecektir. Köpek sahiplerinin Ceza almaması için kısırlaştırma işlemi yapılmayan köpeklere ücretsiz kısırlaştırma işlemi için belediyemiz veteriner hekimliğine müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, her canlı gibi sessiz dostlarımız olan sokak hayvanlarının da yaşama hakkı olduğunu vurgulayarak, “Bilecik’in ve dünyanın parlayan yıldızı olan Osmaneli’mizi dünya markası yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Osmanelili hemşerilerimizin daha mutlu ve daha huzurlu bir ilçede yaşaması için gerçekleştirdiğimiz projelerin yanı sıra, sokak hayvanlarımızın da hakları olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Osmanelili hemşerilerimizin sokak hayvanlarına karşı çok duyarlı olduğunu biliyorum. Veterinerlik İşleri birimimiz, sokak hayvanlarımıza karşı yürüttüğü çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Osmaneli Belediyesi olarak bu güne kadar sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması gibi pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımız bundan sonra da büyük bir titizlikle gerçekleştirilecek” diye konuştu.