Osmaneli’de Bayramlaşma

Necla Hanım Konağı’nda düzenlenen bayramlaşma programında konuşma yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bayramların milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda, millet olma şuurunun şekillendiği ve kuvvetlendiği, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı, yardımlaşma ve dayanışmanın canlı tutulduğu müstesna günler olduğunu kaydetti. Böyle önemli günlerin, kişileri bir arada tutan değerleri korumak, yaşatmak ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Şahin, "Ramazan Bayramı’nı idrak ederken, tüm mesai arkadaşlarımın, Osmanelili hemşerilerimin mübarek Ramazan Bayramını kutlar, işlerinde bolluk, bereket; yuvalarında sağlıklı, huzur ve mutluluklar dilerim" diye konuştu.

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı ise bayramların küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği günler olduğunu belirtti. Bayram dönemlerinde trafik akışının hem şehir içlerinde, hem de kara yollarında oldukça arttığını ifade eden Çakıcı, "Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını temenni ediyorum. Böylesine güzel ve anlamlı günler acılara dönüşmesin" ifadelerini kullandı.

Necla Hanım Konağı’ndaki programdan sonra protokol üyeleri sırasıyla İlçe Jandarma Komutanlığını, İlçe Emniyet Müdürlüğünü, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Bayramlaşma programına Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma kıdemli Başçavuş Rıza Gazel, İlçe Emniyet Müdür Vekili komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, Ak Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, MHP İl Genel Meclis üyesi Orhan Uğur, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.