Osmaneli’de bayramlaşma

Necla Hanım Konağı’nda düzenlenen bayramlaşma programında konuşma yapan Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, bayramların küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği günler olduğunu belirtti. Bayram dönemlerinde trafik akışının hem şehir içlerinde, hem de karayollarında oldukça arttığını ifade eden Çakıcı, "Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını temenni ediyorum. Böylesine güzel ve anlamlı günler acılara dönüşmesin" ifadelerini kullandı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise bayramların milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda, millet olma şuurunun şekillendiği ve kuvvetlendiği; birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı, yardımlaşma ve dayanışmanın canlı tutulduğu müstesna günler olduğunu kaydetti. Böyle önemli günlerin, kişileri bir arada tutan değerleri korumak, yaşatmak ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Şahin, "Kurban Bayramı’nı idrak ederken, tüm mesai arkadaşlarımın, Osmanelili hemşerilerimin mübarek Kurban Bayram’ını kutlar; işlerinde bolluk, bereket; yuvalarında sağlıklı, huzur ve mutluluklar dilerim" diye konuştu.

Necla Hanım Konağı’ndaki programdan sonra protokol üyeleri sırasıyla şehit aileleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bayramlaşma programına Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Rıza Gazel, Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hakan Özkan, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.