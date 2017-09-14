Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 17:42

Osmaneli’de bir kişi evinde ölü bulundu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki Erol Ergül evinde ölü bulundu.

Osmaneli’de bir kişi evinde ölü bulundu

14 Eylül 2017 17:42


Olay, Haceloğlu Mahallesi 217 Sokak’ta yaşandı. Apartmana yayılan kokunun 1’inci daireden geldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında 58 yaşındaki Erol Ergül’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler olay yerine güvenlik şeridi çekerken, evde Olay Yeri İnceleme Şubesine bağlı ekipler geniş çaplı inceleme yaptı. Yayılan koku nedeniyle görevliler cenazeyi taşımakta zorluk çekti. Ergül’ün cansız bedeni cenaze nakil aracıyla Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ergül’ün cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi. Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç