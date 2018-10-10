Osmaneli'de 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyası

Emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halindeyken cep telefonu kullanımının azaltılması ve aşırı hız sebebi ile yapılan trafik kazalarının azaltılmasına yönelik "Bu yolda hep birlikteyiz" kampanyası Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz'un katılımıyla tanıtıldı.

Şehit Osman Er İmam hatip Ortaokulu Salonunda öğrencilerin katıldığı seminerde, Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Rıza Gazel ve Trafik Polisi Memuru Mustafa Bozkurt'un sunduğu sinevizyon gösterisi ile başladı. Özellikle araç kullanan sürücülerin, direksiyon başında telefonla konuşmamaları, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Daha sonra seminerde bir konuşma yapan Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz; “Trafik kazalarına her yıl binlerce canı kurban vermekteyiz. Trafik kazaları ile ilgili olarak bugüne kadar maalesef çok ciddi anlamda mücadele edilmedi. İnşallah bu etkinlikle birlikte bir farkındalık oluşturup, bu işin içerisine öğrencilerimizi de dahil etmektir. Trafik kurallarının insanlara anaokulundan ve ilkokuldan beri öğretilmesi gerekmektedir. Siz öğrencilerimiz bundan sonra araç kullanan ailelerinize yön vereceksiniz. Her yıl meydana gelen yüzlerce kazada binlerce inan ölmekte ve yaralanmaktadır. Yaralıların bazıları yatağa düşmekte, bazıları da yardımcı araçlarla hayatlarını devam ettirebilmektedirler. Burada siz öğrencilerimize çok iş düşüyor. Araca biner binmez ister ön koltukta, ister arka koltukta emniyet kemerlerimizi takmalı, takmayan anne ve babalarımızı da uyarmalıyız. İnşallah trafik konusundaki bu gidişatı siz sevgili öğrencilerimiz değiştireceksiniz. Cumhurbaşkanımızın bu işe öğrencilerin el atması yönünde bizlere emirleri oldu. Bundan sonra bütün okullarımızda bu etkinliği düzenleyeceğiz. Kemer takmayı, direksiyon başında telefonla konuşmaması gerektiğini sizler bizlere öğretin” dedi.

Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve diğer protokol üyeleri, öğrencilere Kırmızı Düdük dağıttılar. Düzenlenen seminere Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, AK Parti İlçe Başkanı Mefharet Göbekçi ve öğrenciler katıldı.