Dr. Orhan Derman,Osmaneli ilçesinde “Çocuklara Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesinde Sorumluluklarımız Nelerdir?” konulu konferans verdi.

Bilecik Gönüllüleri Derneği, Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan “Kadın Kalkınırsa Bilecik Kalkınır” projesi kapsamındaki konferans Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlendi. Konferansa İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, Bilecik Gönüllüleri Derneği Başkanı Funda Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın eşi Fatma Yağcı, okul müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları, muhtarlar ve öğretmenler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Bilecik Gönüllüleri Derneği Başkanı Funda Eldemir, dernek olarak birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini, bugün ise Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği halinde bağımlılık konusunda bir program düzenlediklerini ifade etti. Öğretmenler Günü olması dolayısıyla tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Funda Eldemir, bu mesleğin hem zor hem de kutsal bir meslek olduğunu söyledi. Konferansa katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra konuşmacı olarak katılan Dr. Orhan Derman konferansına başladı. Çocuklara Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesinde Sorumluluklarımızın Neler konusunda bilgi veren ve örneklendirmeler ile sunumunu gerçekleştiren Derman, daha sonra gelen soruları cevaplandırdı.

Konferansın bitiminde Prof. Dr. Orhan Derman’a İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Prof. Dr. Orhan Derman’ın, kitaplarını imzalamasıyla program sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, verilen konferansın ardından yaptığı açıklamada “Bu konferansın verilmesinde emeği geçen İlçe Kaymakamımız Edip Çakıcı’ya, Bilecik Gönüllüleri Derneği Başkanı Funda Eldemir hanımefendiye, Belediye Başkanımız Münür Şahin’e ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz”dedi.