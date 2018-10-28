Osmaneli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. yıl dönümünün kutlama törenleri başladı.

Hükumet Konağı önündeki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile sona erdi. Ardından İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, makamında tebrikleri kabul ederken programa katılan heyetin bayramını kutladı. Kaymakam Yavuz, günün anlam ve önemine binaen yaptığı açıklamasında, ”Cumhuriyetimizin demokrasi ile birlikte güçlenerek, 100'üncü yaşına güçlü ve emin adımlarla yürümeye devam etmektedir. Büyük önder Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, İstikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz' sözleri ile bu Cumhuriyeti sizlere emanet etmişti. Bugün görülmektedir ki, bu emanete sahip çıkmak her zamankinden daha önemli hale gelmiş ve bu görevin sorumluluğu daha da artmıştır. İnşallah, bizler; sizlerden öncekiler gibi bu sorumsuzluğumuzun gerektiği yüksek anlayışa sahip olacak, Cumhuriyetimizi 100'üncü yaşına taşıyacak ve sizden sonraki nesillere emaneti teslim edeceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerim ile Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Törene, Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı teğmen Eyüp Uzun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Özgan, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekci, İl Genel Meclis üyesi Orhan Uğur, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve öğrenciler de katıldı.

Osmaneli'deki Cumhuriyet Bayramı kutlama programları 29 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da İlçe Stadyumunda düzenlenecek törenle devam edecek.