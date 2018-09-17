Osmaneli‘de de yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde de 2018-2019 eğitim öğretim yılı, çalan ilk zilin ardından başladı.

2018-2019 Eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla ilçedeki okullar öğrencilerle doldu. Yaz tatilinin ardından İlçe genelinde toplam 18 okul kapılarını yeni eğitim öğretim yılına açtı. Bu kapsamda 200 öğretmen, 3 bin 76 öğrenci bu sabah itibari ile okullarına giderek yeni eğitim öğretim sezonunda uzun bir maratona başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, elçedeki öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim sezonunda sorunsuz ve başarılı bir sezon diledi.