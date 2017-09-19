Osmaneli’de Gaziler Günü kutlaması

Osmaneli hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalara, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Rıza Gazel, Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, gaziler, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askerler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Feramuz Yıldız’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Programda konuşan Kaymakam Çakıcı, "Sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz olan birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız. Yüce Türk ulusu ve onun göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri sizlere olan vefa borcunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Bizler azmimizi Atatürk’ten, milli tarihimizden, ruhumuzdaki sönmez iman ateşinden ve gazilerimizin özgürlük meşalesinden almaktayız. Dün sizlerin yaptığı gibi bugün de bizler aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Ecdadımız birçok savaştan alnının akıyla çıkmıştır"

Gazileri daha sonra Belediye Başkanı Münür Şahin makamında kabul etti. Bir süre gazilerle yakından ilgilenen Başkan Şahin “Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış milletimiz, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisi düşmanlara karşı 3 kıta da kılıç sallamış, zaferden zafere koşmuş, ecdadını örnek alarak Anadolu’da, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Kore’de, Kıbrıs’ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde birçok savaşa giderek yüzünün akıyla çıkmıştır” dedi.

Gaziler ve şehit aileleriyle buluşan İlçe Jandarma Komutan Vekili Rıza Gazel ise, ülkenin birlik ve bütünlüğünü, milletin huzur ve güvenliğini korumak için üstün bir cesaret ve feragat örneği gösteren gazilerin bu anlamlı gününde millet olarak gazilerin ve şehit ailelerinin gururlarına ortak olduklarını dile getirdi.