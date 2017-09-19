Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 15:46

Osmaneli’de Gaziler Günü kutlaması

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi tören düzenledi.

Osmaneli’de Gaziler Günü kutlaması

19 Eylül 2017 15:46


Osmaneli hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalara, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Rıza Gazel, Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, gaziler, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askerler katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Feramuz Yıldız’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Programda konuşan Kaymakam Çakıcı, "Sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz olan birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız. Yüce Türk ulusu ve onun göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri sizlere olan vefa borcunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Bizler azmimizi Atatürk’ten, milli tarihimizden, ruhumuzdaki sönmez iman ateşinden ve gazilerimizin özgürlük meşalesinden almaktayız. Dün sizlerin yaptığı gibi bugün de bizler aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



"Ecdadımız birçok savaştan alnının akıyla çıkmıştır"


Gazileri daha sonra Belediye Başkanı Münür Şahin makamında kabul etti. Bir süre gazilerle yakından ilgilenen Başkan Şahin “Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış milletimiz, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisi düşmanlara karşı 3 kıta da kılıç sallamış, zaferden zafere koşmuş, ecdadını örnek alarak Anadolu’da, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Kore’de, Kıbrıs’ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde birçok savaşa giderek yüzünün akıyla çıkmıştır” dedi.


Gaziler ve şehit aileleriyle buluşan İlçe Jandarma Komutan Vekili Rıza Gazel ise, ülkenin birlik ve bütünlüğünü, milletin huzur ve güvenliğini korumak için üstün bir cesaret ve feragat örneği gösteren gazilerin bu anlamlı gününde millet olarak gazilerin ve şehit ailelerinin gururlarına ortak olduklarını dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç