Osmaneli’de hafız imam hatipler ezberden mukabele okuyor

Osmaneli Müftülüğü tarafından görevlendirilen Ahmet Çabuk Camii İmam Hatibi Mustafa Tetik, Hamide Hatun Camii İmam Hatibi Saadettin Kaplan ve İstasyon Camisi Müezzin Kayyımı Yusuf Tetik tarafından Fatih Camii’rde Ramazan ayı boyunca her gün ikindi namazı öncesi hafızlar tarafından ezberden mukabele okuyor. İkindi namaz öncesi hafızlar tarafından okunan mukabele cami cemaatlerini oldukça memnun ederken, hafızların sedası ise huşu içerisinde dinleniyor.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş, hafız imam hatiplerimiz Ramazan ayı boyunca mukabele okumalarının hem kendileri için hem de cemaat için oldukça güzel olduğunu ifade ederek, "Ramazan ayının en güzel geleneklerinden biri mukabele okunmasıdır. Bu gelenek İslam mimarisinin en muhteşem eseri olan Osmaneli de imam hatip hafızlarımız tarafından devam ettiriliyor. Sevgili peygamberimiz, gelen vahiyleri Ramazan ayında Cebrail ile karşılıklı mukabele edip karşılıklı okurlardı. Vahiyler bittiğinde de Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı okudular. Bu gelenek peygamberimizden bize miras. O zamandan beri bu gelenek evlerimizde, camilerimizde sürüyor. İnşallah bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Kur’an kutsal kitabımızda korunduğu gibi hafızlarımızın zihninde de korunuyor. Kur’an ayı ramazanda hatmi şerif yapmak peygamberimizin sünnetidir ve aynı zamanda bizim örfümüz haline gelmiş bir geleneğimizdir. İlçemizdeki tüm camilerimizde mukabele okunuyor ancak Merkez Fatih Camimizde bu yıl ilk olarak ve bundan sonraki Ramazan aylarında da olmak üzere hafız imam hatiplerimiz ezberden mukabele okumayı sürdürmeyi düşünüyoruz” dedi

Camide cemaat karşısında ezbere Kur’an-ı Kerim okumalarının kendilerini çok mamnun ettiğini anlatan Hamide Hatun Camii İmam Hatibi Saadettin Kaplan, Peygamber Efendimiz ’in (s.a.v.) zamanından günümüze her Ramazan ayında mukabele yapıldığını belirterek, Ramazan ayı ile başlayan mukabele, Ramazan’ın bitimiyle sona ereceğini ifade ettiler. Kaplan, mukabele okumanın veya hatim yapmaktaki maksadın Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okumak olduğunu ifade etti.

Cami cemaatinden Sedat Barut ise, "Hafızlarımız ve hocalarımızla birlikte çok güzel bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Çok güzel mukabeleler okunuyor. Allah hepsinden razı olsun" dedi.