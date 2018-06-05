Osmaneli’de iftar programı

Camii Kebir Mahallesi Belediye binası önünde gerçekleştirilen iftar programı öncesi masaları tek tek dolaşan Belediye Başkanı Münür Şahin, hayırlı ramazanlar diledi. Yoğun ilgi ile karşılanan ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı iftar sonrası konuşma yapan Başkan Şahin, "Ramazan ayı kapsamında düzenlediğimiz mahalle iftarlarının amacı birlikte kardeşlik iftarı yapmaktır. Bugün burada kardeşlerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız ve büyüklerimizle, zengin, fakir aynı sofrada oruç açmanın huzuru içindeyiz. Bu akşam iftarımıza katılan herkese ve bu iftar programlarını düzenlememizde bizlere destek olanlara emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Osmaneli halkımın ve İslam aleminin Ramazan bayramlarını şimdiden kutluyorum" dedi.

Düzenlenen İftar programına Belediye Başkanı Münür Şahin ve eşi Tomris Gedik Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.