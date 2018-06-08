Osmaneli’de karne heyecanı

Balaban İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulunda, protokol mensuplarının yanı sıra velilerin de katıldığı karne dağıtım töreni düzenlendi. Törenin açılışında konuşan Okul Müdürü Arif Elmas, öğrencilere seslendi. Elmas, "Başarıya ulaşmada sorumluluk duyma, planlı çalışma ve kararlı olma zorunluluğu vardır. Başarılı olmanın en önemli aşaması kendine güvenmedir. Tatiller, dinlenmeyi hak ettiğimiz dönemlerdir. Ancak unutmayınız ki boşa vakit geçirmek değildir. Tatillerde kitap okumanın yanında zayıf olduğunuz konularda kendinizi takviye etmelisiniz. Çünkü okumak, problemlerin, sıkıntıların kaynağını kurutur. Ayrıca 4. sınıfı tamamlayan ve aramızdan ayrılacak olan sevgili öğrenciler, adres sistemine göre ortaokullara gideceksiniz. Yeni okullar, yeni öğretmenler ve yeni arkadaşlar edineceksiniz. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ise 2017-2018 eğitim - öğretim yılını huzurlu bir şekilde tamamlandığını söyledi. Öğrencilere hitaben konuşan Ekinci, "Karne, öğrencinin başarılı ya da başarısız olarak etiketlendiği bir belge değil, öğrencinin bulunduğu eğitim ortamında ondan beklenen bilgi ve beceri alanındaki yeterlilikleri ne derece gösterdiğine ilişkin değerlendirme olarak algılanmalıdır. Önümüzdeki bu tatilin sizleri kesinlikle rehavete düşürmemesini diliyorum. Unutmayın tembel, öğrenemeyen öğrenci yoktur. Okumanın bilincinde olmayan çalışmayan öğrenci vardır. Sizlere bol kitap okumanızı öneriyorum, okuma sevgisini kazandıktan sonra okumayı alışkanlık haline getirdiğinizde, çalışma konusunda bütün engelleri aşarsınız" dedi.

Belediye Başkanı Münür Şahin de öğrencilere ve velilere seslendi. "Öğrenciler sadece karnesindeki not durumuna göre değerlendirilmesin" diyen Başkan Şahin, "Eğitim her memleketin olduğu gibi bizim de en temel insana odaklı hizmette en önemli unsurumuz. Çocuklarımızın, gençlerimizin milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda yetiştirmede, onların modern dünyanın gerekleriyle donatma da ve kendi ayakları üzerinde duracak şekilde ve Osmaneli ile beraber bütün memleketimize, memleketimizin bugününe ve istikbaline katkıda bulunacak şekilde yetiştirmek en temel vazifemizdir" dedi.

Kaymakam Edip Çakıcı ise mutlu bir günde öğrencilerle beraber olup, onların karne heyecanını, coşkusunu paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu eğitim öğretim yılında gayret gösteren tüm öğretmen arkadaşlarımızı çok sevgili yavrularımızı çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını ve yaz spor okullarına gitmelerini isteyen Kaymakam Çakıcı konuşmasının devamında, "Başarı sadece akademik başarı değildir. Spor, sanat gibi alanlarda da sosyal gelişme alanlarında da önemli başarılar var. Bunların ayrıca akademik başarıya yansıması da bizi ayrıca sevindiriyor" diye konuştu.

Karnesini verdiği her öğrenciyi tebrik eden Kaymakam Çakıcı, velilerle de konuşarak, "Çocuklarımızın bu başarısındaki en büyük pay siz ve değerli öğretmenlerimizdir. Sizleri de göstermiş olduğunuz bu azim karşısında tebrik ederim" ifadelerini kullandı.