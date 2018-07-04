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04 Temmuz 2018 11:10

Osmaneli’de karpuz sezonu açıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde tarlalarda ilk kırımların yapılmasıyla birlikte karpuz ve kavun sezonu açıldı.

Osmaneli’de karpuz sezonu açıldı

04 Temmuz 2018 11:10


Osmaneli karpuzu dalından koparılarak tezgaha indi. Üreticiler tarafından traktörlerle getirilen karpuzlar Selçik Köy kavşağında yeni halde alıcılarla buluşuyor. Karpuz fiyatlarının şu an için makul derecede olduğunu ifade eden çiftçiler, yaşanan olumsuzluklara rağmen verimden de memnun olduklarını belirtti. İlçe genelinde bu yıl havaların yağışlı geçtiğini ve zaman zaman sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını anlatan üreticiler, dönüm başına yarı yarıya düşüş olduğunu aktardı. Üreticiler, sezon sonuna kadar karpuz fiyatlarının istikrarlı şekilde devam etmesi temennisinde bulundu.




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