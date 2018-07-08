Osmaneli’de kursiyerlerin sertifika sevinci

17 Nisan 2017 tarihinde Osmaneli Sürekli Eğitim Merkezinde başlayan Lefke bezi dokuma, biblo, ahşap yakma, mozaik döşeme, sabun, çeşitli takı kurslarında eğitim gören kursiyerler Osmaneli İçmeler tesislerinde düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu. Düzenlenen törende konuşan İstanbul Üniversitesi Moda Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Habib Dayıoğlu “Bizim tek bir amacımız var, sonuncunda bir üretim olan çalışanlara, ülkeye faydası olan iş yapabilmek. Üniversite olarak tekstilin her konusunda deneyimli arkadaşlarımız var. Çok güzel uyum için de çalışıyoruz. Bizim bu projedeki amacımız kalkınma ajansı idi şartlar oluşmadı. Başkanımız dedi biz kendi imkânlarımız ile yapmaya başlayalım gerisi gelir. Biz de üniversite olarak desteğimizi verdik vermeye de devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Bilecik İŞKUR Müdürü Ayhan Tozan ise “Osmaneli Belediyesiyle girişimcilik kurslarına başladık. Bununla birlikte vatandaşları meslek edindirme kurslarına başladık, bugüne kadar 66 kurs düzenledik. Bu kurslarda 741 erkek 678 kadın olmak üzere belediye sürekli eğitim merkezinden sertifika almaya hak kazanmıştır. Bugüne kadar Osmaneli belediyesine 828 bin 729 lira bütçe aktarımı İŞKUR tarafından yapılmıştır. Osmaneli belediyesi sürekli eğitim merkezimizde halen kurslarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Münür Şahin de “İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile özellikle tekstil konusunda büyük yol katettik. Başta hocalarımız olmak üzere bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugüne kadar başlamış olduğumuz projeleri kurumlarımız ile birlik ve beraberlik içinde yürütüyoruz. Sürekli eğitim merkezimizde bu tr ve birçok başka projelerimiz devam edecektir. Ben bu projelerde bizleri yalnız bırakmayan bizleri her türlü konuda destekleyen herkese ve sertifika törenimize katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Son olarak konuşan Kaymakam Edip Çakıcı ise “ Osmaneli tarım açısından, sanayi açısından, hem de son yıllar da yapmış olduğu turizm açısından çok güzel ilerlemeler kaydetti. Bu beş yıl içerisinde de değerli belediye Başkanımla uyumlu bir çalışma yaptık, tarım ve sanayinin yanında turizm de hızlı bir şekilde geliyor. Dünyadaki turizm trenlerine bakınca, artık geleneksel kültürler, tarih ön plana çıkıyor. Osmaneli’de de unutulmuş olan el sanatlarının, geleneklerin, göreneklerin ve tarihin ön plana çıkmış olması bizi de turizm de avantajlı duruma getiriyor. Ben Lefke bezinin tekrardan çıkartılmasında İstanbul Ticaret Üniversitesi hocalarımıza ve sürekli eğitim merkezinde görev alan hocalarımıza kursiyerlerimize emeği gecen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara ve kursiyerlere sertifikalar verildi. Kursiyerlerin yapmış olduğu ve oldukları el sanatları serginin açılışı yapıldı.

Düzenlenen törene Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Habib Dayıoğlu ve öğretim görevlileri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim görevlileri, Bilecik İŞKUR İl Müdür Ayhan Tozan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, sivil toplum başkanları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.