Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 09:59

Osmaneli’de lösemili çocuklar yararına etkinlik

Bir grup Osmaneli, geçtiğimiz Pazar günü geliri Lösemili Çocuklar Vakfına bağışlamak üzere etkinlik düzenledi.

Osmaneli’de lösemili çocuklar yararına etkinlik

14 Ağustos 2018 09:59


Çiğ börek, yaprak sarma, tatlı, çeşitli içecekler hazırlayarak satan Osmaneli önüllüleri, lösemili çocuklar yararına düzenledikleri etkinlikte amaçlarına ulaştıklarını söylediler. Osmaneli gönüllüleri gurubu düzenledikleri etkinlik ile ilgili olarak, “Bizler lösemili çocuklarımız yararına bir etkinlik düzenlemeye karar vermiştik. Geçtiğimiz Pazar günü bu etkinliğimizi Osmanelili hemşehrilerimizin destekleriyle gerçekleştirmiş olduk. Buradan elde ettiğimiz geliri Lösemili Çocuklar Vakfına bağışlayacağız" dediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç