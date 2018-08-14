Osmaneli’de lösemili çocuklar yararına etkinlik

Çiğ börek, yaprak sarma, tatlı, çeşitli içecekler hazırlayarak satan Osmaneli önüllüleri, lösemili çocuklar yararına düzenledikleri etkinlikte amaçlarına ulaştıklarını söylediler. Osmaneli gönüllüleri gurubu düzenledikleri etkinlik ile ilgili olarak, “Bizler lösemili çocuklarımız yararına bir etkinlik düzenlemeye karar vermiştik. Geçtiğimiz Pazar günü bu etkinliğimizi Osmanelili hemşehrilerimizin destekleriyle gerçekleştirmiş olduk. Buradan elde ettiğimiz geliri Lösemili Çocuklar Vakfına bağışlayacağız" dediler.