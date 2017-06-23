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23 Haziran 2017 10:43

Osmaneli’de mahalle iftarları sona erdi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Ramazan ayının başından bu yana devam eden "Mahalle İftarları", Camii Kebir Mahallesi’nde son buldu.

Osmaneli’de mahalle iftarları sona erdi

23 Haziran 2017 10:43


İftar öncesi masaları tek tek dolaşıp genç, yaşlı herkesle bizzat görüşerek hoş sohbet içerisinde “hayırlı ramazanlar” dileyen Belediye Başkanı Münür Şahin, yoğun ilgi ile karşılandı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı iftar sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Şahin, ”Ramazan ayı kapsamında düzenlediğimiz mahalle iftarlarının amacı birlikte kardeşlik iftarı yapmaktır. Bugün burada kardeşlerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız ve büyüklerimizle, zengin, fakir aynı sofrada oruç açmanın huzuru içindeyiz. Bu akşam son iftarımıza katılan herkese ve bu iftar programlarını düzenlememizde bizlere destek olanlara emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Osmaneli halkımın ve İslam aleminin Ramazan bayramlarını şimdiden kutluyorum” dedi.


İftar programına Belediye Başkanı Münür Şahin ve eşi Tomris Gedik Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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