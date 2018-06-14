Osmaneli’de mahalle iftarları sona erdi

Yüzlerce mahalle sakini birlik beraberlik içinde olmak amacıyla Osmaneli Belediyesi tarafından Beşevler Mahallesinde kurulan iftar sofrasına akın etti. 7’den 70’e tüm vatandaşlar iftar sofralarına gelerek Osmaneli Belediyesi sayesinde eski Ramazan geleneğini yaşadı. Son iftar sofrasına vatandaşlara seslenen Başkan Münür Şahin, “Belediyemizin iftar sofrası geleneğine uygun olarak bu mahalledeki soframıza hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz belediye olarak iftar yemeklerini biz organize ediyoruz ama Allah razı olsun hayırsever vatandaşlarımız da bunun bedelini ödüyorlar. İftar programların gerçekleşmesinde bizlere maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum. Allah ecdadımızdan razı olsun. Ramazanın sonuna geldik Allah oruçlarımızı kabul eylesin, yaklaşmakta olan bayramımızı hayır eylesin. Bu mahallede yüzlerce kişi aynı sofrada birlikteyiz Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin” dedi.

Ezanın okunmasıyla birlikte Belediye Başkanı Münür Şahin mahalle sakinleriyle oruç açtı. Düzenlenen iftar programına AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, Belediye meclis üyeleri, MHP İlçe Başkanı Abdullah Küçük, partililer ve mahalle sakinleri katıldı.