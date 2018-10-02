Osmaneli'de muhtar ve imamlara madde bağımlılığıyla mücadele semineri

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde muhtar ve imamlara madde bağımlılığıyla mücadele semineri verildi.

Emniyet Müdürlüğü makam odasında gerçekleşen seminerde mahalle muhtarlarına, cami imam hatiplerine madde bağımlılığının başlangıcı, ilerleyişi ve sonuçları hakkında bilgiler aktarıldı. Seminerde bilgiler veren İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Ali Özgan,

sağlıklı yaşam, bağımlılık kavramı ve madde bağımlılığı konularını anlatarak, önleyici çalışmalar kapsamında camilerin bağımlılıkla mücadeledeki yeri ve önemi ile bağımlılığın tedavi süreçleri hakkında muhtarlara ve imamlara bilgi verdi. toplumun kanayan yarası haline gelen uyuşturucu ve maddelerin insan sağlığına ciddi zararlar verdiği ve bu konularda gençlerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özgan, "Amacımız imamlarımızın cami cemaatine, çocuklarımızın anneleri ve babalarına bağımlılıklar konusunda bilgilendirmeleri ve çocuklarla nasıl zaman geçirmeyi, onlara sahip çıkmayı bilincini vermek istedik. Bir de günümüzün bağımlılık hastalığı konusunda tam bilinçlenip, ona göre nasıl bir yöntem çizmeleri gerektiğini aktardık. Bunlar örneğin hastanın tedavi boyutu, takibat boyutu, ondan sonra kolluk kuvvetleriyle işbirliği boyutunu öğrenip ondan sonra cemaatini bilinçlendirmesidir. Çok verimli bir seminer oldu, vermek istediğimiz mesajları muhtarlarımız ve imamlarımız anladı" dedi.