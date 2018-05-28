Osmaneli’de öğrencilere kan bağışı semineri

Güliz Bilgiç Özyaşar tarafından, Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik ‘Güvenli Kan Bağışı’ semineri düzenlendi.

Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu Salonunda düzenlenen seminerde kanın tek kaynağının insan vücudu olduğuna ve bu nedenle kan bağışının büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Türkiye’nin afet bölgesi olmasının yanı sıra doğuştan kazanılan Akdeniz anemisinin de sıkça görülmesi nedeniyle kan ihtiyacının yüksek olduğunu söyleyen Güliz Bilgiç Özyaşar, “Bu yüzden Kızılay’ın elinde kan olmalı. Kan vermek önemli sosyal sorumluluklardan biridir ve halk bu konuda yeterince bilinçli değil. 13 bardak suyunuzun olduğunu düşünün ve karşınızda susuzluktan ölmek üzere olan bir insan var. Ona bir bardak su vermeniz sizde hiçbir sıkıntı oluşturmaz ama onu hayata döndürür. Yetişkin bir insanın vücudunda 13 bardak kan vardır. Bir bardağı ile hayat kurtarabilirsiniz. Vücudunuz azalan kanı çok kısa bir sürede tamamlar” dedi.

Okul Müdürü Duran Boran da verdiği bilgiler dolayısıyla Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güliz Özyaşar’a teşekkür etti.