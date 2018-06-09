Osmaneli’de Okuma Yazma Seferberliği sertifika töreni

Osmaneli Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda düzenlenen törene; Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Rıza Gazel, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Bölükbaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, öğretmenler, kursiyerler, kursiyer yakınları ve öğrenciler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Halk Eğitim Müdür Vekili Ömer Yüce’nin konuşması ile başladı. Ömer Yüce, açılan kurslar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra; "Okuma yazma seferberliği kapsamında 11 kursa 57 kursiyer başvurmuş olup, 44 kursiyer sertifika almaya hak kazanmıştır. Ayrıca okuma yazma öğrenme sürecinde kursiyerlerimize yardımcı olan 22 öğrencimizde Bilecik Valiliği tarafından bugün bisiklet hediye edilecektir" ifadelerini kullandı

Daha sonra konuşan Kaymakam Edip Çakıcı ise “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlatılan okur, yazarlık seferberliği projesine destek veren idarecilerimizi ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Ülkemizde okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmayacak” sloganıyla başlatılan kampanyaya ilçemizde 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza okuma yazma öğretilmesi planlandı. Genel duruma baktığımız da gerek ilimiz gerekse ilçemiz için başarı ve katılım oranımız oldukça yüksek. Kursiyerlerimizin bugün çalışmalarının meyveleri almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okuma yazma öğrenme sürecinde kursiyerlere yardımcı olan kursiyer yakınlarına da teşekkür ederim“ ifadelerini kullandı.

Söz alan kursiyerler, okuma yazma seferberliğinden memnun olduklarını belirterek teşekkürlerini ifade ettiler.

Ardından okuma yazma öğrenme sürecinde kursiyerlere sertifika, yardımcı olan öğrencilere Bilecik Valiliği tarafından hediye edilen bisikletler verildi. Öğrenciler verilen hediyeden dolayı çok memnun olduklarını ifade ettiler.