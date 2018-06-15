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15 Haziran 2018 20:56

Osmaneli’de otomobil takla attı: 4 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

Osmaneli’de otomobil takla attı: 4 yaralı

15 Haziran 2018 20:56

Kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde, Sakarya-Bilecik yolunun içmeler mevkiinde meydana geldi. Sakarya istikametinden Bilecik istikametine giden Baki Serek(46) yönetimindeki 54 ZU 513 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Osmaneli içmeler mevkiinde takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Baki serek, eşi Ayşe(36) ve çocukları İlker(13)ile İrem Serek(16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkarıp, ilk müdahalede bulundu. Yaralı Serek ailesi, ambulanslarla Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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