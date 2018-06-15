Osmaneli’de otomobil takla attı: 4 yaralı

Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Sakarya-Bilecik yolunun içmeler mevkiinde meydana geldi. Sakarya istikametinden Bilecik istikametine giden Baki Serek(46) yönetimindeki 54 ZU 513 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Osmaneli içmeler mevkiinde takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Baki serek, eşi Ayşe(36) ve çocukları İlker(13)ile İrem Serek(16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkarıp, ilk müdahalede bulundu. Yaralı Serek ailesi, ambulanslarla Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.