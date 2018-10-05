Osmaneli'de polis ekiplerinden 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesi çalışması

Bilecik' in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki resmi kurumlar, okullar ve işlek caddelerine bilgilendirici afiş asımı yaparak broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların trafikte daha huzurlu ve güvenli seyahat edebilmeleri noktasında bilgilendirme ve önleme faaliyeti sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre; ülkemizde trafik çözümüne her kesimin katılımının aktif olarak sağlamak kural ihlallerini asgari seviyeye indirilerek vatandaşın hayat hakkını korumak rahat huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamanın amaçlandığı belirtildi. Bu kapsamda, Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje ortağı kurumlar ile birlikte ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesi kapsamında Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından seminer verilecek. Vatandaşların can güvenliğinin koruyucuları olarak trafikte daha huzurlu ve güvenli seyahat etmeleri için, 100 günlük eylem planı kapsamında, başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere, trafik güvenliğinin sağlanması konusunda yapılan denetimler ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi