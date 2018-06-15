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15 Haziran 2018 16:37

Osmaneli’de protokol üyeleri bayramlaştı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Ramazan Bayramı münasebetiyle protokol üyeleri, Necla Hanım Konağında düzenlenen programda bayramlaştı.

Osmaneli’de protokol üyeleri bayramlaştı

15 Haziran 2018 16:37


Osmaneli ilçesinde Ramazan Bayramı kutlamaları sabahın erken saatlerinde başladı. İlk toplu bayramlaşmalar bayram namazı sonrası camilerde yapıldı. Daha sonra halk ile bayramlaşma buluşması Necla Hanım Konağında gerçekleştirildi. Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı davetlilerle bayramlaşarak sohbet etti. Dostluk, kardeşlik ve barış temennilerinde bulunulan Ramazan Bayramı kutlamalarında, katılımcılar birbirleriyle bayramlaştı. Kaymakam Çakıcı, bayramların sevgi ve bütünlüğü simgelediğini ifade ederek, herkesin Ramazan Bayram’ını kutladı.


Protokol daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçerek, polis memurlarıyla bayramlaştı. Emniyet Müdürlüğünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçildi. Kaymakam Çakıcı karakolda askerlerle teker teker bayramlaşarak sohbet etti. Askerlerin Ramazan Bayramı’nı ailelerinden uzakta geçirdiğini belirten Çakıcı, “Sizler için ailenizden uzak olmak elbet de ki zor olmuştur. Ancak bu vatani göreviniz kutsal bir görevdir. Bizler de bu vatani görev yaptığınız için ailelerinizden uzakta olduğunuz için bir nebze de olsa aile hasretinizi, özleminizi gidermek için sizlerle bayramlaşmaya geldik. Hepinizin bayramını kutluyorum” dedi.


Protokol daha sonra ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.


Bayramlaşma programına Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Rıza Gazel, Emniyet Müdürü Fatih Bölükbaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Hakan Özkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Kaya, kamu kurum kuruluşu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.




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