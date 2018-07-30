Osmaneli’de Satranç Turnuvası başlıyor

Bu yıl Osmaneli’de ikinci kez düzenlenecek ’2. Doğuş Suni Deri Satranç Turnuvası’ 3-4-5 Ağustos tarihlerinde başlayacak. Turnuvada dereceye giren sporculara 17 bin TL değerinde ödüller dağıtılacak. Yapılacak olan turnuva hakkında bilgi veren Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, “1308 Osmaneli Belediye Spor Kulübü bünyesinde bulunan satranç branşımız başantrenörümüz ve milli sporcumuz Dr. Cumhur Babaoğlu ve eşi milli sporcumuz, hocamız Ezgi Babaoğlu ile Türkiye çapında başarılar kazandık. 1308 Osmaneli Belediye Spor ve ilçemiz Türkiye Ulusal Satranç Şampiyonası’nda ikinci kez ev sahipliği yapıyor. 500’e yakın sporcu ve teknik heyet 3 gün sürecek turnuva süresince Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri’nde ve merkezdeki otel ve pansiyonlarımızda konaklayacak. Çocukları satranç şampiyonasında yarışırken velilerimizde Osmaneli’nin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek. 1308 Osmaneli Belediye Spor Satranç Takımımız Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda 1 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye dördüncülüğü elde ederek başarılarına yenilerini eklemişti. Başarılı antrenör Cumhur Babaoğlu ve Ezgi Yılmaz Babaoğlu yönetimindeki 1308 Osmaneli Belediye Sporun Satranç Federasyonu’nda etkin konumda olması, AK Parti Bilecik İl Başkanımız Fikret Karabıyık’ın destekleriyle de geçen yıl birincisi yapılan satranç şampiyonasının geleneksel hale gelmesini sağladı. Bu yıl turnuvamıza Bilecik’te faaliyet gösteren Doğuş Suni Deri sponsor oldu. Onların da santranca verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederim" dedi.