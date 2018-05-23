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23 Mayıs 2018 13:01

Osmaneli’de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Osmaneli’de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı

23 Mayıs 2018 13:01


Osmaneli Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler tesislerin de gerçekleşen iftara Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, , Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutan vekili Rıza Gazel, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Bölükbaşı İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş ile şehit ve gazi aileleri katıldı.


İftar programındaki konuşmasında, Ramazan ayının tamamını vatandaşlarla birlikte geçireceğini ifade eden Vali Büyükakın "Ramazan ayı birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın ayı. Bizde bu ayda mümkün olduğunca vatandaşlarımızla birlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Ramazan’ın ilk gününden bugüne her gün vatandaşlarımızla birlikte iftar yaptım ve bundan büyük bir huzur duyuyorum. İlçelerimizde düzenlenen şehit aileleri ve gaziler iftar programları dışındaki günlerde her akşam ihtiyaçlı veya engelli bir ailemizin evine misafir oluyor, birlikte iftar açıyoruz. Daha sonrada başka bir ailemize misafir olarak sohbet ediyoruz. Ramazan boyunca bu böyle sürecek" dedi.


"MİNNET BORÇLUYUZ"


Tüm vatan evlatlarını bir kez daha saygı ve minnetle andığını dile getiren Vali Tahir Büyükakın, "Gazilerimizi, şehitlerimizin çok kıymetli yakınlarını yalnız bırakmamak bizim asli görevimizdir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz ve milletimiz bu konuda çok hassas. Ama şunu da çok iyi biliyoruz, ne yapsak, ne kadar çaba sarf etsek, şehitlerimize, gazilerimize, onların geride bıraktığı yakınlarına borcumuzu ödememiz mümkün değil. Sizlere minnet borçluyuz. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Bu vatan için şehit olan, gazi olan her vatan evladı bizim evladımızdır, ailemizdir. Hepsini saygıyla anıyorum." diye devam etti.


Vali Büyükakın, iftar sonrasında ilçede iki aileyi de evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.




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