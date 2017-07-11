Osmaneli’de şehit er Osman Er’i anma programı

Vali Tahir Büyükakın, şehit er Osman Er’in babası İsmail ve annesi Hayriye Er, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Kaymakam Edip Çakıcı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muammer Ergaş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Belediye Başkanı Münür Şahin ile beraberindekiler, şehidin mezarını ziyaret ederek, okunan Kur’an-ı Kerimi dinlediler, ardından dua ettiler. Daha sonra şehit er Osman Er’in ailesini evinde ziyaret ederek, bir süre görüşen Vali Büyükakın, şehitlerin geride bıraktıkları ailelerinin millete bıraktığı emaneti olduğunu ve milletin kalbinde müstesna bir yere sahip olduklarını söyledi. Devletin her zaman şehit yakınlarının yanında ve kapıların her daim açık olduğunu ifade eden Vali Büyükakın, ’’Şanlı bayrağımızın altında millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak canını bu vatan uğrunda, milletin bekası uğrunda şehit olan kardeşlerimizin ve bu uğurda çarpışan gazilerimizin sayesindedir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklar üzerinde, atalarımızın güzel ülkemiz için ödedikleri büyük bedelin anlam ve öneminin farkına vararak, aynı bilinçle vatan topraklarına sahip çıkmaktır. Vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen abideleri olan şehitlerimiz daima gönüllerde yaşayacak, onların kahramanlıkları asla unutulmayacaktır. Şehitlerimizin geride bıraktığı anne, baba, eş ve çocukları da bizlere emanetleridir’’ dedi.

Vali Büyükakın, milletvekili Eldemir, Kaymakam Çakıcı ve beraberindekiler, buradan Ertuğrul Gazi Camiinde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Şehit Osman Er, 10 Temmuz 2016 tarihinde Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Beyyurdu-Aktütün karayolunda yol kontrolü yapan askerlerin geçişi sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olmuştu.