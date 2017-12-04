Osmaneli’de trafik kazası, 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 01:00 sıralarında Osmaneli Selimiye köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kadir Y.’nin kullandığı 07 UJS 99 plakalı kamyon, aynı yöne giden Mehmet Y. yönetimindeki 16 PP 130 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada sebze yüklü kamyonun sürücüsünün yanında yolcu olarak bulunan ve İstanbul’daki askeri birliğine acemi birliğindeki eğitiminden sonra teslim olmaya giden asker olduğu öğrenilen Mevlut M. hurdaya dönen kamyon içerisinde sıkıştı. Çevredeki diğer sürücülerin aramasıyla olay yerine 112 sağlık ekipleri, Osmaneli Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve Bölge Trafik Şubesi polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün yanında yolcu olarak bulunan askeri sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda çıkartabildi. Ambulansla ağır yaralı olarak Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan asker Mevlut M. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Cenaze, hastanedeki ön otopsinin ardından Bursa Adli tıp kurumuna sevk edildi.

Öte yandan Tır sürücüsü Mehmet Y. ise Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü Kadir Y. ifadesi alınmak üzere Osmaneli Jandarma Karakolunda getirilerek gözaltına alındı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten verildi.

Polis ve jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.