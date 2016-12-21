Osmaneli’de yılın son umre yolcuları dualarla uğurlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, özel bir şirket ile 2016 yılının son umre ziyaretini yapacak yolcular, sevenlerinin mutluluk gözyaşları arasında ilahiler ve Kur’an-ı Kerim okunarak kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Umre yolcuları Fatih Cami İmam Hatibi Osman Nuri Kahraman’ın dualarıyla ve güzel dilekleriyle kutsal topraklara yolcu edildi. Şirket Sorumlusu Abdullah Mertoğlu, Osmaneli’den son umre kafilesinin yola çıktığını söyledi. Mertoğlu, "Bizler umreye giden vatandaşlarımıza hizmet etmeyi, onlarla birlikte güzel şeyler yapmayı, güzel yolculuklar yapmayı, güzel ibadetler yapmayı ve onlara hizmet etmeyi seviyoruz. Onlar da bizi seviyorlar ki böyle teveccüh gösteriyorlar. Bu insanlar Allah’ın davetlileridir. Şu anda Allah’ın davetlilerini uğurlamanın duygusunu yaşıyoruz. Bu turlar inşallah önümüzdeki yılda da defaatle devam edecek" dedi.

Kutsal topraklara Osmanelili hemşehrilerini uğurlamaya gelen Belediye Başkanı Münür Şahin ise “Sizler şu anda Allah’ın misafiri olarak yola çıkacaksınız. Unutmayın bu yolculuk sıradan bir yolculuk değildir. Allah bu dünyada Kâbe’yi görmeyi nasip ettiği gibi yarın ahirette, Cemalullah’ı da görmeyi nasip etsin. Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettirdiği gibi cennette de ona komşu eylesin. Bütün Müslüman kardeşlerimize bütün dünya Müslümanlarına dua etmeye gidiyorsunuz. Allah dualarınızı kabul olanlardan eylesin. Çok heyecanlısınız, biz de sizlerin heyecanınızı paylaşıyoruz. Allah yapacağınız ibadetleri şimdiden kabul etsin" dedi.

Umrecileri daha sonra yakınları tekbirler ile yolcu ettiler.