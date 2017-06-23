Osmaneli’de zabıtadan bayram denetimi

Bayram öncesinde vatandaşların sağlığının korunması ve sofralarla sağlıklı yiyecekleri buluşturmak adına çalışan ekipler pasta, kadayıf, tatlı imalatı yapan yerlere denetimde bulundular. Denetimlerinde özellikle vatandaşların bayram alışverişinde yoğun tercih ettiği iş yerlerine ağırlık veren zabıta ekipleri tarafından üretim noktaları başta olmak üzere depolama satış noktaları, temizlik hijyen koşulları, kişisel bakım gramaj gibi birçok koşullar gözden geçirilerek sıkı bir çalışma yapıldı.

"Çalışmalar bayram süresinde devam edecek"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada zabıta ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Şahin, "Bayram dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren market, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan iş yerlerini mercek altına alındı. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen gıda denetim ve kontrol hizmetlerinde tüketici sağlığının korunması, iş yeri ve ürünlerin hijyen durumu, ürünlerin son kullanım tarihleri de inceleniyor. Vatandaşlarımızın bayram öncesinde güven içinde alışverişlerini yapmalarını istiyoruz. Denetimlerde, pasta, tatlı, baklava, çikolata, şeker, lokum gibi gıda imalatı yapan veya bunları satan iş yerlerinin denetimine ağırlık veriliyor. Kurallara uyan iş yerlerine teşekkür edilirken, kurallara uymayan üreticiler ise uyarılıp, cezai işlem yapılıyor. Ekiplerimizin denetimleri bayram öncesinde olduğu gibi, bayram süresince de devam edecek” dedi